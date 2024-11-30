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В Европе готовят инструкции на случай войны

Conversation: европейские страны готовят жителям инструкции на случай войны

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Agencja Wyborcza.pl/Reuters

В странах Прибалтики и Северной Европы приступили к подготовке инструкций для граждан на случай чрезвычайной ситуации или войны. Об этом пишет The Conversation.

Отмечается, что Эстония, Латвия и Литва регулярно обновляют публичную информацию с подобными советами последние 10 лет. В 2024 году рекомендации по готовности к режиму ЧС обновили Дания и Норвегия. В Швеции готовятся к раздаче подобных инструкций в бумажном виде, если будет полное отключение электроэнергии. Власти Финляндии также собираются распространять среди своих граждан инструкции по подготовке к войне и кризисным ситуациям.

24 ноября сообщалось, что в Финляндии 75 женщин начали готовить к якобы возможной войне с Россией. По данным The Gaurdian, они будут учиться выживать: разводить и тушить костры, готовить на открытом воздухе, оказывать первую помощь и строить туалеты. Издание отметило, что две из этих женщин уже проходили однодневные курсы стрельбы, но «обращаться с оружием им не понравилось».

Ранее в Германии заявили, что Запад хочет развязать войну с Россией.

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