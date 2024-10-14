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Губернатор ХМАО на треть обновил состав правительства

URA.RU: губернатор ХМАО Кухарук на треть обновил состав правительства

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук провел серьезные кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что на смену местным чиновникам пришли люди из команды губернатора, с которыми он знаком по работе в Тюмени.

В правительстве пять новых вице-губернаторов — три из них бывшие заместители Кухарука по работе в администрации Тюмени. Это глава аппарата Ирина Чудова, главный финансовый ревизор Андрей Пилипчук и куратор ЖКК и энергетики Владимир Кильтау. Руководитель промышленного блока Наталья Огородникова и отвечающая за образование, культуры и спорт Елена Майер работали в правительстве ХМАО. Также назначены трое новых директоров департаментов.

В сентябре стало известно, что новым сенатором в Совете Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры станет бывшая глава региона Наталья Комарова. Комарова была единственной женщиной в губернаторском корпусе. Она руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001 года до 2007 года она представляла ХМАО в Госдуме. В 2015 и 2020 годах местные депутаты переизбрали ее на должность.

До этого президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука. В воскресенье, 8 сентября депутаты окружной думы избрали его губернатором Югры.

Ранее Путин прокомментировал отсутствие женщин-губернаторов в России.

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