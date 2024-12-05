Журналист объяснил причину сноса памятников на Украине

Причиной сноса памятника поэту Александру Пушкину в Одессе мог стать страх украинцев перед совместным с Россией культурным наследием. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.

«Они боятся даже мертвых русских», — считает публицист.

Журналист подчеркнул, что снос памятника Пушкину отражает «националистическую ненависть» и «вопиющее невежество украинцев».

4 декабря депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. В ходе заседания парламентарии приняли проект бюджета Одессы на 2025 год, который также включает статью о выделении средств, их направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

А в сентябре власти Одессы постановили снести 19 памятников российским поэтам, такое решение было принято из-за содержания «символики российской имперской политики». Среди подлежащих сносу объектов есть памятники Владимиру Высоцкому, а также Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Ранее памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской.