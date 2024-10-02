Памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна».

«Одесский радикал Демьян Ганул опубликовал фото замазанного краской арт-объекта «Тень Пушкина» на Дерибасовской»,— говорится в сообщении.

Он также пообещал закрасить арт-объект полностью, отмечает «Страна».

Издание напомнило, что 1 октября в городе прошел митинг против переименований и сносов памятников, в том числе российскому поэту.

Памятный знак «Тень Пушкина» был открыт в 2013 году. В декабре 2023 года топонимическая комиссия Одесского горсовета рекомендовала демонтировать его.

28 сентября сообщалось о сносе в Одессе советских символов у подножия стелы «Крылья Победы».

В прошлом месяце власти города также приняли решение о демонтаже 19 скульптур, в том числе памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Ранее мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину.