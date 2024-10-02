Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской

В Одессе вандал облил краской памятный знак «Тень Пушкина» в центре города

close
Телеграм-канал Политика Страны

Памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна».

«Одесский радикал Демьян Ганул опубликовал фото замазанного краской арт-объекта «Тень Пушкина» на Дерибасовской»,— говорится в сообщении.

Он также пообещал закрасить арт-объект полностью, отмечает «Страна».

Издание напомнило, что 1 октября в городе прошел митинг против переименований и сносов памятников, в том числе российскому поэту.

Памятный знак «Тень Пушкина» был открыт в 2013 году. В декабре 2023 года топонимическая комиссия Одесского горсовета рекомендовала демонтировать его.

28 сентября сообщалось о сносе в Одессе советских символов у подножия стелы «Крылья Победы».

В прошлом месяце власти города также приняли решение о демонтаже 19 скульптур, в том числе памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Ранее мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами