В Одессе снесут памятники Пушкину и Высоцкому

Власти Одессы постановили снести 19 памятников российских поэтов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, власти приняли решение о демонтаже скульптур из-за содержания «символики российской имперской политики». Среди 19 подлежащих сносу объектов есть памятник Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

22 сентября активисты националистических взглядов, возглавляемые предполагаемым организатором поджога Дома профсоюзов Демьяном Ганулом, попытались снести барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на площади в Одессе.

Инцидент произошел утром 22 сентября. Активисты успели снести часть барельефа медали «Золотая звезда» и повредить плитку вокруг барельефа Ленина. На троих мужчин, включая Ганула, составили протокол о мелком хулиганстве.

Демьян Ганул заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Ранее музей в Абхазии закрыл экспозицию из-за портрета Басаева.