Врач дал советы, которые помогут сохранить слух в пожилом возрасте

Полноценный сон и избегание стрессов помогут сохранить слух в пожилом возрасте. Об этом «Москве 24» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, эти факторы могут негативно повлиять на нервную систему, а также спровоцировать тиннитус, то есть появление писка, шума или гула в ушах. Для сохранения слуха врач также советует умственно нагружать себя, например, учить стихи.

«Если ухудшается работа мозга, следом страдает и слух, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому мозг нужно тренировать. <...> Также нужно правильно питаться, чтобы организм не был перегружен холестерином. Липопротеины низкой плотности тоже негативно влияют на слух. Поэтому нужно есть больше фруктов, овощей, зелени», — продолжил Зайцев.

Помимо этого, он порекомендовал отказаться от вредных привычек, потому что они тоже приводят к повышению холестерина.

Британский аудиолог Роб Ормерод до этого говорил, что высокий уровень сахара в крови может разрушать кровеносные сосуды в ушах, провоцируя ухудшение слуха.

Ранее врач предупредил об опасности курения для слуха.