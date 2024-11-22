Врач предупредил об опасности курения для слуха

Курение может спровоцировать проблемы со слухом. Об этом «Москве 24» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он напомнил, что в носоглотке, по которой проходит табачный дым, открывается слуховая трубка.

«У курильщика могут возникать негативные воздействия на нижнюю носовую раковину и носоглотку в виде сухости слизистой оболочки, отека. Когда этот отек достигает входа в слуховую трубу, ее просвет закрывается. И человек начинает испытывать ощущение заложенности уха, оглушенности и снижение слуха», — предупредил Зайцев.

По его словам, если слуховая труба закроется полностью, ощущение снижения слуха станет постоянным. При этом слух восстанавливается не всегда, уточнил врач.

Ученые из Бернского университета в Швейцарии до этого установили, что воздействие табачного дыма нарушает баланс микрофлоры горла у мышей. Это усугубляет тяжесть вирусных инфекций, вызванных вирусом гриппа А. По словам ученых, полученные результаты частично могут быть применимы и к людям. Однако, чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны дополнительные исследования.

Ранее нарколог раскрыл, в чем опасность курения вейпов.