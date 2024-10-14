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Назван неожиданный признак сахарного диабета

Daily Mail: ухудшение слуха может говорить о сахарном диабете

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Depositphotos

Высокий уровень сахара в крови может разрушать кровеносные сосуды в ушах, провоцируя ухудшение слуха. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский аудиолог Роб Ормерод.

По словам специалиста, исследования показывают, что у людей с диабетом риск потери слуха повышен в два раза. Ухудшение способности нормально воспринимать звуковую информацию может развиться из-за повреждения ушных кровеносных сосудов. Дело в том, что повышение и снижение уровня глюкозы в организме может негативно влиять на кровоток и вызывать сбои в восприятии нервных сигналов ушами.

Ормерод добавил, что диабетики также подвержены ушным инфекциям. Ослабление притока крови к ушам может ухудшить работу местного иммунитета и способность самоочищаться от различных патогенов. По этой причине лицам с высоким риском развития диабета нужно с осторожностью применять ушные палочки и использовать беруши во время плавания.

Оптометрист отметил, что аномальный уровень инсулина может проявляться шумом в ушах. Несмотря на то, что такой признак характерен и для других проблем (например, накопления избыточной ушной серы), при его появлении рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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