Шольц исключил отправку немецких военных на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время выступления в бундестаге, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Его слова приводит ТАСС.

Также он отметил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину.

Кроме того, Шольц после визита в Киев на этой неделе снова подчеркнул, что не поставит Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus и не разрешит наносить удары вглубь российской территории.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня. До этого президент Украины Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

Ранее глава СВР назвал причину возникновения разговоров о заморозке конфликта на Украине.