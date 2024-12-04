Шольц после визита в Киев заявил, что не поставит Украине Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев на этой неделе снова подчеркнул, что не поставит Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Его слова приводит ТАСС.

«Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО», — заявил он.

По словам Шольца, его решения «остаются неизменно правильными».

«Мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», — отметил канцлер.

Шольц в понедельник, 2 декабря, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев. Канцлер также заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее Шольца обвинили в циничном использовании Украины.