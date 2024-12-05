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Запрет курения на ходу поддержали около половины опрошенных Superjob россиян

Superjob: запрет курения на ходу поддержали 44% опрошенных россиян

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Shutterstock

Предложенный депутатом Госдумы Амиром Хамитовым запрет на курение на ходу нашел положительный отклик у почти половины россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob, сообщает РБК.

Предложение поддержали 44% опрошенных, 26% выступили против, остальные затруднились с ответом.

Среди курящих россиян к инициативе положительно отнеслись 21%, то есть каждый пятый. Среди некурящих предложение поддержали чуть более половины (53%).

Опрос проводился с 2 по 4 декабря 2024 года среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из всех округов страны.

2 декабря депутат Государственной думы от «Новых людей» Амир Хамитов заявил, что выступает за введение запрета на курение на ходу. По его словам, такая вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками, а запрета на курение в общественных местах недостаточно. За нарушение этой меры людей нужно штрафовать на сумму не менее 5 тыс. рублей. По словам депутата, такие штрафы заставят россиян задуматься.

Врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров отнесся к этому предложению скептически. По его словам, вместо таких запретов лучше ограничивать продажи табачных изделий и усилить в стране пропаганду здорового образа жизни.

Ранее юрист оценила, могут ли в России запретить курение на ходу.

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