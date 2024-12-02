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В Госдуме назвали возможную сумму штрафа за курение на ходу

Депутат Хамитов заявил, что за курение на ходу нужно штрафовать на пять тысяч рублей и больше

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Алексей Майшев/РИА Новости

Предложивший запретить россиянам курить на ходу депутат Госдумы Амир Хамитов заявил «Газете.Ru», что за нарушение этой меры людей нужно штрафовать на сумму не менее 5 тыс. рублей. По словам депутата, такие штрафы заставят россиян задуматься.

«Если вводится какой-либо запрет, то должна быть и ответственность за его нарушение, иначе эта мера теряет всякий смысл. Я бы предложил ввести за нарушение этого закона штрафы в размере от пяти тысяч рублей. Думаю, заплатив один-два раза такую сумму, человек уже задумается, нарушать ли в следующий раз закон, или не стоит», — сказал он.

По его мнению, новый запрет позволит оградить граждан от дыма, а также детей и подростков от «дурного примера».

«Напомню, что по действующему законодательству у нас уже запрещено курение в общественных местах. Что есть улица, как не публичное место? И обе инициативы преследуют одни и те же цели: оградить окружающих от табачного дыма, снизить вредное воздействие на окружающую среду, минимизировать количество мусора на улицах и перестать подавать дурной пример детям и подросткам. Ведь что человек с самого детства видит вокруг себя, то он и будет воспринимать как норму во взрослой жизни», — пояснил он.

Хамитов высказал свое предложение Telegram-каналу SHOT. Депутат объяснил, что курящий человек распространяет вокруг дым, который вдыхают случайные некурящие люди. По информации канала, депутаты направили предложение на рассмотрение в Минздрав.

В комитете Госдумы по охране усомнились в том, что эту идею можно реализовать. Первый зампред комитета Федот Тумусов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал инициативу полезной, но отметил, что в стране хватает запретов на курение.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещать курить в России будут «аккуратно и медленно».

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