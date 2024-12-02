В Госдуме назвали возможную сумму штрафа за курение на ходу

Предложивший запретить россиянам курить на ходу депутат Госдумы Амир Хамитов заявил «Газете.Ru», что за нарушение этой меры людей нужно штрафовать на сумму не менее 5 тыс. рублей. По словам депутата, такие штрафы заставят россиян задуматься.

«Если вводится какой-либо запрет, то должна быть и ответственность за его нарушение, иначе эта мера теряет всякий смысл. Я бы предложил ввести за нарушение этого закона штрафы в размере от пяти тысяч рублей. Думаю, заплатив один-два раза такую сумму, человек уже задумается, нарушать ли в следующий раз закон, или не стоит», — сказал он.

По его мнению, новый запрет позволит оградить граждан от дыма, а также детей и подростков от «дурного примера».

«Напомню, что по действующему законодательству у нас уже запрещено курение в общественных местах. Что есть улица, как не публичное место? И обе инициативы преследуют одни и те же цели: оградить окружающих от табачного дыма, снизить вредное воздействие на окружающую среду, минимизировать количество мусора на улицах и перестать подавать дурной пример детям и подросткам. Ведь что человек с самого детства видит вокруг себя, то он и будет воспринимать как норму во взрослой жизни», — пояснил он.

Хамитов высказал свое предложение Telegram-каналу SHOT. Депутат объяснил, что курящий человек распространяет вокруг дым, который вдыхают случайные некурящие люди. По информации канала, депутаты направили предложение на рассмотрение в Минздрав.

В комитете Госдумы по охране усомнились в том, что эту идею можно реализовать. Первый зампред комитета Федот Тумусов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал инициативу полезной, но отметил, что в стране хватает запретов на курение.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещать курить в России будут «аккуратно и медленно».