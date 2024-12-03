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Юрист оценила, могут ли в России запретить курение на ходу

Юрист Черепанова: запрет курения на ходу в России нужно вводить постепенно

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Depositphotos

В России действительно могут запретить курение на ходу. Таким мнением в беседе с RuNews24.ru поделилась юрист Анна Черепанова.

Эксперт напомнила, что раньше россияне не могли представить того, что они не смогут курить в общественных местах, однако теперь такой запрет принят. При этом она подчеркнула, что подобные меры нужно внедрять в России постепенно.

«Конечно же, необходимо проработать законодательную базу, чтобы с юридической точки зрения не было нарушений прав граждан страны», — подчеркнула Черепанова.

Накануне депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов заявил, что выступает за введение запрета на курение на ходу. По его словам, такая вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками, что негативно влияет на их здоровье. При этом запрета на курение в общественных местах недостаточно, считает он.

Депутат добавил, что курение на ходу ухудшает экологию — загрязняется воздух. По его словам, такой запрет также избавит улицы российских городов от сигаретных окурков.

Ранее в Госдуме назвали цель запрета на курение на ходу.

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