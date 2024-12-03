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В России назвали «болтовней» идею запретить курение на ходу

Врач Шуров: идея запретить курение на ходу является болтовней

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Алексей Майшев/РИА Новости

Предложение запретить россиянам курить на ходу является попыткой депутатов привлечь внимание к своей деятельности. Таким мнением в беседе с Pravda.Ru поделился врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

По его словам, инициаторы данной идеи занимаются «болтовней».

«Можно на ходу запретить курить, лежа, еще что-то. Есть места, отведенные для курения, есть запрещенные — вокруг остановок нельзя, еще где-то. Кому мешают, людей просят отойти. Что значит «на ходу»? Они же не могут летать. Это общественное пространство не запрещено, где люди курят», — подчеркнул Шуров.

Врач отметил, что вместо таких запретов лучше ограничивать продажи табачных изделий и усилить в стране пропаганду здорового образа жизни. Он добавил, что в Минздраве вряд ли примут запрет на курение на ходу.

Накануне депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов заявил, что выступает за введение запрета на курение на ходу. По его словам, такая вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками, что негативно влияет на их здоровье. При этом запрета на курение в общественных местах недостаточно, считает он.

Депутат добавил, что курение на ходу ухудшает экологию — загрязняется воздух. По его словам, такой запрет также избавит улицы российских городов от сигаретных окурков.

Ранее юрист оценила, могут ли в России запретить курение на ходу.

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