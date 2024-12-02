Госдума хочет остановить курильщиков

Депутат Государственной думы от «Новых людей» Амир Хамитов заявил Telegram-каналу Shot, что выступает за введение запрета на курение на ходу.

По его словам, такая вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками. При этом запрета на курение в общественных местах недостаточно.

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан», — заявил Хамитов.

Депутат добавил, что курение на ходу ухудшает экологию — загрязняется воздух, а также запрет избавит улицы российских городов от сигаретных окурков.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на продажу потенциально опасных газосодержащих бытовых товаров несовершеннолетним.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.