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Двое детей пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

Двоих детей ранили во время стрельбы в калифорнийской школе

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Shutterstock

В результате стрельбы в школе калифорнийского города Палермо получили ранения двое учащихся. Об этом сообщает РИА Новости.

В офисе шерифа округа Бьютт уточнили, что стрельба произошла в школе Feather River. Правоохранители задержали стрелявшего. Мотивы его поступка пока не раскрываются. Также неизвестно состояние пострадавших школьников.

На месте происшествия работают полицейские, проводится расследование.

2 декабря неизвестный распылил слезоточивый газ в начальной школе в Берлине, в результате чего пострадали 44 ребенка.

В конце сентября подростки и учитель пострадали из-за нападения неизвестного с кислотой около школы в Лондоне.

В начале сентября в городе Джоппатаун американского штата Мэриленд произошла стрельба, после которой один подросток был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Ранее несколько человек пострадали при нападении на французский лицей.

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