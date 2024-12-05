Двое детей пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

В результате стрельбы в школе калифорнийского города Палермо получили ранения двое учащихся. Об этом сообщает РИА Новости.

В офисе шерифа округа Бьютт уточнили, что стрельба произошла в школе Feather River. Правоохранители задержали стрелявшего. Мотивы его поступка пока не раскрываются. Также неизвестно состояние пострадавших школьников.

На месте происшествия работают полицейские, проводится расследование.

2 декабря неизвестный распылил слезоточивый газ в начальной школе в Берлине, в результате чего пострадали 44 ребенка.

В конце сентября подростки и учитель пострадали из-за нападения неизвестного с кислотой около школы в Лондоне.

В начале сентября в городе Джоппатаун американского штата Мэриленд произошла стрельба, после которой один подросток был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Ранее несколько человек пострадали при нападении на французский лицей.