На востоке США подросток устроил стрельбу в школьном туалете

В городе Джоппатаун американского штата Мэриленд произошла стрельба, после которой один подросток был госпитализирован с тяжелыми ранениями, передает CBS.

По словам шерифа округа Харфорда Джеффри Галера, во время драки в мужском туалете 6 сентября после 12:30 (19:30 мск) 16-летний подросток выстрелил в другого школьника. Предполагаемый стрелок скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, врачам не удалось его спасти.

Как сообщил телеканал, в течение 15 минут после инцидента в учебное заведение прибыли 100 сотрудников полиции. Школу эвакуировали.

Нападение в Джоппатауне произошло всего через два дня после произошедшего в Джорджии: 4 сентября в средней школе «Апалачи» 14-летний подросток устроил стрельбу, в ходе которой пострадали около 30 человек. CNN со ссылкой на правоохранительные органы передавал, что до инцидента в школу поступил телефонный звонок с предупреждением о готовящейся стрельбе в пяти школах. В нем говорилось, что «Апалачи» будет первой. О стрельбе в других образовательных учреждениях не сообщалось.

Ранее в США неизвестный устроил стрельбу во время встречи одноклассников.