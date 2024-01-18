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Несколько человек пострадали при нападении на французский лицей

Charente Libre: при нападении на школу во Франции пострадали два человека

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Depositphotos

Учительница и ученик получили небольшие повреждения в результате нападения нескольких человек на школу на западе Франции. Об этом сообщает издание Charente Libre.

Уточняется, что двое молодых людей 18 января ворвались в лицей Маргариты де Валуа в городе Ангулем (департамент Шаранта). Телеканал BFMTV утверждает, что проникшие в учебное заведение разыскивали одного из учеников. Они применили слезоточивый газ, из-за чего пострадал один учащийся. В ситуацию попыталась вмешаться учитель, но ей дали отпор. Преподаватель получила легкие ранения.

На место инцидента прибыли полицейские, которые оцепили школу для проведения эвакуации. Через какое-то время полиция заявила о завершении операции, заверив что «все ученики в порядке и вернутся к занятиям после обеда».

До этого сообщалось, что во Франции 11-летняя девочка набросилась на одноклассника из-за его вероисповедания.

Ранее во Франции марокканец напал с ножом на пожилых супругов в торговом центре.

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