Неизвестный на скутере облил подростков кислотой около школы в Лондоне

Около школы в Лондоне пострадали подростки и учитель из-за нападения неизвестного с кислотой, сообщает Associated Press.

Нападение произошло днем 30 сентября возле Вестминстерской академии. Мужчина, на котором, предварительно, была надета маска, плеснул разъедающую жидкость в сторону школьников, стоявших около учебного заведения.

Известно, что серьезно пострадала 14-летняя девочка, которая получила травмы, «изменившие ее жизнь», а также 16-летний подросток, прогнозы которого более благоприятны, но он до сих пор остается в больнице.

Учительница, поспешившая им на помощь, была госпитализирована после воздействия вещества, но после оказания помощи ее отпустили. Кроме того, в больницу были доставлены двое полицейских, также почувствовавших недомогание.

1 октября школу закрыли, занятия проводились в удаленном режиме. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого, который скрылся с места происшествия на скутере, его мотивы остаются неизвестными.

Ранее в Челябинске школьник напал на других учеников и учителей с молотком.