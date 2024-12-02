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В Берлине из-за распыления слезоточивого газа в школе пострадали 44 ребенка

Неизвестный распылил слезоточивый газ в начальной школе, пострадали 44 ребенка

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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Неизвестный распылил слезоточивый газ в начальной школе в Берлине, в результате чего пострадали 44 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательную службу города.

По данным спасателей, пострадавшие пожаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. В результате инцидента 22 ребенка были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Полиция начала расследование происшествия.

В конце сентября подростки и учитель пострадали из-за нападения неизвестного с кислотой около школы в Лондоне. Мужчина, на котором, предварительно, была надета маска, плеснул разъедающую жидкость в сторону школьников, стоявших около Вестминстерской академии. Учительница, поспешившая им на помощь, была госпитализирована после воздействия вещества, но после оказания помощи ее отпустили.

В начале сентября в городе Джоппатаун американского штата Мэриленд произошла стрельба, после которой один подросток был госпитализирован с тяжелыми ранениями. По словам шерифа округа Харфорда Джеффри Галера, во время драки в мужском туалете один школьник выстрелил в другого.

Ранее несколько человек пострадали при нападении на французский лицей.

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