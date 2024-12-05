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Из-за сбоя в электроснабжении на Кубе отменили занятия в школах

После аварии на электростанции на Кубе отменены занятия в школах

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Norlys Perez/Reuters

После масштабного сбоя электроснабжения на Кубе временно отменены все занятия в школах и иных учебных заведениях. Об этом министерство труда и общественной безопасности страны сообщило в соцсети Х.

«В свете электро-энергетической ситуации отменяются трудовая деятельность и занятия в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что отмена занятий не скажется на заработной плате сотрудников.

Вечером 4 декабря сообщалось, что вся территория Кубы снова осталась без света из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас. Она вышла из строя в результате срабатывания системы автоматического отключения. Специалисты ведут ремонтные работы.

Перед этим такой же блэкаут произошел на Кубе 18 октября. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес отмечал, что основной причиной чрезвычайной энергетической ситуации в стране стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Ранее стало известно, что Россия может сократить рейсы на Кубу из-за нехватки керосина в Гаване.

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