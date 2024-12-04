На Кубе снова произошел полный блэкаут

Вся территория Кубы снова осталась без света из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас. Об этом сообщает министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гутьераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что специалисты ведут работы по восстановлению подачи электричества.

Подобный блэкаут случился на Кубе 18 октября, когда произошла непредвиденная остановка ТЭЦ им. Антонио Гутьераса, в результате чего оказалась полностью прекращена подача электричества. Тогда президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что основной причиной чрезвычайной энергетической ситуации на Кубе стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Во время предыдущего блэкаута пресс-служба ассоциации туроператоров России сообщала, что в большинстве отелей Кубы, в которых находятся российские туристы, работают генераторы, поэтому их не затронула ситуация с отключением электроэнергии.

Ранее на Кубу обрушился ураган «Оскар».