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После аварии на ТЭЦ вся Куба осталась без света

Авария на ТЭЦ привела к прекращению подачи электричества по всей Кубе

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Shutterstock

После непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе полностью прекращена подача электричества. Об этом в соцсети Х сообщило министерство энергетики и горной промышленности республики.

В сообщении указано, что авария на тепловой электростанции произошла в 11 часов утра по местному времени (18.00 мск), вслед за чем произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы.

«Электросоюз работает над его восстановлением», — сообщили в министерстве.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.

Накануне он поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, отметив, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

14 октября сообщалось, что Китай разочарован нежеланием Кубы отказаться от проведения рыночных реформ. По сообщению Financial Times, китайские власти давно призывает кубинских коллег перейти от плановой экономики к рыночной модели, как в КНР, но это пока не дает результатов.

Ранее сообщалось, что Куба запросила у России статус государства – партнера БРИКС.

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