РФ может сократить рейсы на Кубу из-за нехватки керосина

Программу полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой могут сократить. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентство воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Возможные изменения связаны с двумя извещениями, которые выпустили авиационные власти Кубы», — отметил представитель Росавиации.

По словам Кореняко, в документах упоминается о дефиците авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. Пока речь идет о нехватке топлива в течение недели: с 1 по 8 декабря.

В Росавиации напомнили, что рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании «Россия» и Nordwind.

Сейчас российские ведомства и перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы из Москвы.

В середине октября авиакомпания «Россия» возобновила рейсы на остров. Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли выражал надежду, что они сохранятся на круглогодичной основе.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.