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В Ростехе сделали микрофон для Такера Карлсона

Тульские оборонщики Ростеха изготовили микрофон для Такера Карлсона

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Amr Alfiky/Reuters

Входящий в состав «Ростеха» Тульский завод «Октава» изготовил для известного американского журналиста Такера Карлсона микрофон и доставил его в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал госкорпорации.

В «Ростехе» выразили уверенность, что каждое слово, произнесенное в специально сделанный для Карлсона эксклюзивный микрофон, будет таким же громким, как знаменитое «Поехали!» первого космонавта Юрия Гагарина. В госкорпорации подчеркнули, что он произнес свои слова именно в микрофон марки «Октава».

4 декабря бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов заявил, что интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону будет популярным в США и в целом на Западе.

Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Он заявил, что 2 декабря прибыл в Москву специально для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист поделился, что интервью с главой российского МИД получилось «абсолютно захватывающим». По его словам, видеозапись будет опубликована очень скоро.

Ранее на Украине заявили, что Трамп мог отправить послание России через Карлсона.

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