В России предрекли популярность интервью Лаврова Карлсону в США

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет популярным в США и в целом на Западе. Такой прогноз в беседе с газетой «Взгляд» дал бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов. Он подчеркнул, что у западного общества есть потребность в ознакомлении с позицией Москвы по ключевым политическим трекам.

«Неискаженная российская позиция будет очень востребована на Западе, учитывая имеющийся там запрет российских СМИ. Значительной части граждан США и Европы антироссийская пропаганда, цензура уже набили оскомину. Они хотят слышать разные точки зрения», — пояснил дипломат.

Он добавил, что интервью среди пользователей распространится быстро, благодаря популярности информресурса Карлсона, а также умению главы российского МИД доводить до слушателей «то, что надо и как надо».

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Он заявил, что 2 декабря прибыл в Москву специально для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист поделился, что интервью с главой российского МИД получилось «абсолютно захватывающим». По его словам, видеозапись будет опубликована очень скоро.

Позднее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что визит Карлсона в Москву говорит о том, что он стал эмиссаром вновь избранного президента США Дональда Трампа. Его визит связан с дипломатией, за которую выступает новая администрация страны, считает эксперт.

Ранее на Украине заявили, что Трамп мог отправить послание России через Карлсона.