Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли популярность интервью Лаврова Карлсону в США

Дипломат Долгов: интервью Лаврова Карлсону будет популярным в США

close
Телеграм-канал «Мария Захарова»

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет популярным в США и в целом на Западе. Такой прогноз в беседе с газетой «Взгляд» дал бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов. Он подчеркнул, что у западного общества есть потребность в ознакомлении с позицией Москвы по ключевым политическим трекам.

«Неискаженная российская позиция будет очень востребована на Западе, учитывая имеющийся там запрет российских СМИ. Значительной части граждан США и Европы антироссийская пропаганда, цензура уже набили оскомину. Они хотят слышать разные точки зрения», — пояснил дипломат.

Он добавил, что интервью среди пользователей распространится быстро, благодаря популярности информресурса Карлсона, а также умению главы российского МИД доводить до слушателей «то, что надо и как надо».

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Он заявил, что 2 декабря прибыл в Москву специально для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист поделился, что интервью с главой российского МИД получилось «абсолютно захватывающим». По его словам, видеозапись будет опубликована очень скоро.

Позднее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что визит Карлсона в Москву говорит о том, что он стал эмиссаром вновь избранного президента США Дональда Трампа. Его визит связан с дипломатией, за которую выступает новая администрация страны, считает эксперт.

Ранее на Украине заявили, что Трамп мог отправить послание России через Карлсона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами