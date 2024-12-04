На Украине заявили, что Трамп мог отправить послание России через Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон мог приехать в Москву не только ради интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, он мог передать «какие-то послания» российским властям от избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Очевидно, что в Москву Такер приехал не просто ради интервью. Он очень приближен к Трампу. И с большой вероятностью во время визита передал от него какие-то послания к российским властям», — считает депутат.

По словам Гончаренко, в интересах Трампа появление «сильной Украины», и он не хочет начинать свое президентство «с еще одного Афганистана».

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в Москву специально для беседы с Лавровым. Карлсон поделился, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

Также Карлсон рассказывал, что посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Он отметил, что пытался взять интервью у президента Украины более года, но «этим усилиям мешало правительство США».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский боится давать интервью Карлсону.