Захарова назвала Зеленского «выродком» из-за анонса санкций против Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала украинского лидера Владимира Зеленского «выродком» из-за его решения ввести санкции против Грузии.

«Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии «за разгон протестов». Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова.

4 декабря украинский президент осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. По словам Зеленского, правящая элита Грузии идет на «позорные вещи» против народа, а в Москве «хвалят эту власть».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии идут протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее полиция Грузии пришла с обысками в офисы оппозиционных партий.