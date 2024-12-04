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Зеленский назвал позорными действия властей Грузии и пообещал ввести санкции

Зеленский поручил подготовить санкции против Грузии из-за разгона протестов

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — говорится в посте главы государства.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее на Украине сравнили президента Грузии с Зеленским из-за отказа уйти в отставку.

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Протесты в Грузии — 2024
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