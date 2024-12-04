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Полиция Грузии пришла с обысками в офисы оппозиционных партий

«Рустави 2»: грузинская полиция обыскивает офисы оппозиционных партий

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Shutterstock/EvaL Miko

Грузинская полиция нагрянула с обысками в офисы партий, выступающих против политики правящей «Грузинской мечты». Об этом сообщил оппозиционный телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, силовики обыскивают офисы партий «Дроа» и «Ахали», а также офис молодежного крыла «Единого национального движения», основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Кроме того, полицейские пришли в офис главы неправительственной организации Ильи Глонти — «Даитове».

Вечером 3 декабря оппозиция провела очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Госдуме заявили, что российские иноагенты с подачи Запада протестуют в Грузии.

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Протесты в Грузии — 2024
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