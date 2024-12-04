В МИД призвали серьезно оценивать опасность ядерного сценария

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что не следует недооценивать угрозу ядерного сценария, отметив, что в настоящее время отсутствуют четкие «дорожные карты» действий в таких обстоятельствах. Слова дипломата приводит телеканал CNN.

«Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо. У нас нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях», — заявил он.

При этом Рябков указал, что текущая ситуация отличается от того, что происходило во время Карибского кризиса, когда угроза ядерной катастрофы была более острой.

Он также отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и избежать наихудших сценариев.

«Мы не будем первыми, кто начнет эскалацию, и не станем инициаторами действий, которые могут привести к ситуации без возврата,» — добавил дипломат.

Сегодня американский консервативный журналист Такер Карлсон заявил, что мир находится к ядерной войне ближе, чем в эпоху Карибского кризиса 1962 года.

Ранее Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия.