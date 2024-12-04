Карлсон предупредил о высоком риске ядерной войны

Мир находится к ядерной войне ближе, чем в эпоху Карибского кризиса 1962 года. Об этом заявил американский консервативный журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории. Намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», — сказал он.

Это связано с тем, что Соединенные Штаты находятся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, уточнил Карлсон.

«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией», — подчеркнул журналист и добавил, что этой войны не хочет большинство жителей Штатов.

30 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность того, что США и Россия могут обменяться ядерными ударами, есть. По его словам, «сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины». Дипломат считает, что сегодня ситуация очень острая.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Риск начала ядерной войны — это не шутка, подчеркнул он.

Ранее Путин обновил ядерную доктрину России.