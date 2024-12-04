Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки не зафиксировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз поблагодарил военных за защиту области.

3 декабря Богомаз сообщил об уничтожении трех украинских дронов над Брянской областью.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.