Над Брянской областью сбили третий за вечер украинский беспилотник

Над территорией Брянской области за вечер уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Украинские дроны сбили с помощью российских систем противовоздушной обороны, подчеркнул Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.

В настоящее время на местах происшествий организована работа экстренных и оперативных служб, добавил губернатор.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские дроны разрушили жилой дом в Брянской области.