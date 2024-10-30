Аналитик Полетаев объяснил, почему беспилотники долетают вглубь России

Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, почему беспилотники долетают до отдаленных от Украины регионов России.

По словам эксперта, характеристики дронов позволяют долетать вглубь территории РФ.

«Это легкие самолетики с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния. За тысячу километров и даже больше», — сказал Полетаев.

Аналитик отметил, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) удается сбить большую часть прилетающих дронов, и при этом он сравнил ПВО с иммунитетом организма, обратив внимание на тот факт, что она «никогда не бывает абсолютно непроницаемой».

По словам Полетаева, невозможно прикрыть колпаком противовоздушной обороны территорию всей страны, тем более такой огромной, как Россия.

«Да, какие-то объекты прикрыты, но на Украину работает вся мощь натовской разведки практически в реальном времени, плюс вся мощь коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли, они сейчас тоже работают как разведывательные», — сказал аналитик.

Он рассказал, что проект «Ватфор» в свое время делал исследование про коммерческие спутники Maxar и подобные им. Речь о десятках устройств, которые в ежедневном режиме делают съемку прифронтовых районов, российского тыла и определенных районов внутри страны вокруг важных объектов.

«Соответственно, когда мы у себя что-то прикрыли средствами ПВО, они смотрят на эти снимки и видят: ага, вот здесь не прикрыто. И бьют туда. Нам, чтобы прикрыть какой-то конкретный объект, нужно снять силы ПВО откуда-то еще. А они не бесконечны», — отметил Полетаев.

Утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки ВСУ на Чечню мог использоваться беспилотник PD-2, который обладает дальностью полета около 1300 км и развивает скорость до 140 км/ч. Вероятно, он вылетел из Одессы и, следуя через акваторию Черного моря, добрался до Чеченской Республики за девять часов.

Ранее глава Чечни пообещал ответные меры на атаку беспилотника.