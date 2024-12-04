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Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и КНР

Путин назвал взаимные расчеты главной проблемой в торговых отношений России и КНР

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что основным препятствием в торговых отношениях с Китаем являются сложности с расчетами, однако отметил, что наблюдается увеличение доли нацвалют в объемах торговли между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главная проблема, которая сегодня у нас существует, это проблема расчетов», — сообщил российский лидер на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Он добавил, что данная проблема возникает из-за того, что почти 90% товарооборота между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах — юанях и рублях. При этом рассматривается возможность использования электронных услуг центральных банков. В настоящее время между центральными банками активно ведется работа на экспертном уровне.

Кроме того, Путин заявил, что экономическая мощь США будет снижаться по мере уменьшения использования доллара на международной арене. Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от доллара; напротив, именно ей отказали в его использовании.

Накануне интернет-аналитик Эльдар Муртазин рассказал, что электроника и бытовая техника в России могут подорожать на 15–20% к лету 2025 года на фоне новых санкций США против Китая.

Ранее сообщалось, что Китай прекращает прием платежей из банков России из-за санкций США.

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