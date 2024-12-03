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Россиян предупредили о возможном подорожании техники из-за санкций США против Китая

«ПГ»: техника в России может подорожать из-за санкций США против Китая

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Евгений Биятов/РИА Новости

Электроника и бытовая техника в России могут подорожать на 15–20% к лету 2025 года на фоне новых санкций США против Китая. Об этом «Парламентской газете» рассказал интернет-аналитик Эльдар Муртазин, комментируя новость о том, что в Китай могут запретить поставлять полупроводниковое оборудование и чипы с высокопропускной памятью.

Он уточнил, что такие устройства используют в смартфонах, компьютерах, бытовой технике. По его словам, скачок цен произойдет в том случае, если ограничения затронут не только узкоспециализированные типы микрочипов, но и массовые.

«Безусловно, сами по себе чипы никуда не денутся и точно так же будут поставляться и в Китай, и из Китая  во все остальные страны. Но усложнение и перестройка логистических цепочек при этом гарантированно дадут рост цен на 20-30%. А поскольку и производители, и поставщики выросшие расходы захотят переложить на конечного потребителя, то, на мой взгляд, на 15-20% может в итоге подорожать бытовая электроника, где эти чипы используются», — сказал Муртазин.

Эксперт добавил, что о новых ограничениях могут объявить до конца января 2025 года.

Экономист Светлана Петрова до этого говорила, что в России на фоне роста курса доллара и евро ожидается подорожание бытовой техники, одежды и обуви. По ее словам, влияние на это окажет то, что в стране производится недостаточное количество этих товаров.

Ранее сообщалось, что Китай прекращает прием платежей из банков России из-за санкций США.

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