Китай прекращает прием платежей из банков России

Китай начал отказываться работать с российскими банками, которые попали под новые санкции Вашингтона. Об этом сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин в беседе с «Известиями».

В частности, Bank of China уже отказался принимать платежи из российских кредитных организаций, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Кроме того, извещения о прекращении приема платежей из российских банков, находящихся под санкциями, начал рассылать Bank of Kunlun.

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