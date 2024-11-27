В Банке России выявили обходные схемы дружественных инвесторов

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью РБК, что некоторые инвесторы из дружественных стран применяют «обходные схемы», покупая у недружественных иностранцев российские активы с дисконтом для последующей перепродажи на рынке РФ. Так он ответил на вопрос о том, возможна ли разблокировка активов дружественных инвесторов на счетах типа С.

По словам Чистюхина, такие схемы получили значимое распространение, и в случае их применения выплаты по ценным бумагам зачисляются на счет С.

Первый зампред Банка России напомнил, что в настоящее время существует ограничение на вывод средств со счетов С. Согласно действующему порядку, чтобы совершить такую операцию, необходимо получить разрешение от специальной комиссии, которая контролирует иностранные инвестиции в России. При этом средства со счетов С можно использовать для обязательных платежей, таких как уплата штрафов, комиссий и налогов. Кроме того, их можно направить на покупку облигаций федерального займа на первичном рынке, то есть на аукционах, проводимых Минфином.

Ограничение на вывод средств было введено в ответ на блокировку золотовалютных резервов Центрального банка за рубежом.

В интервью РБК Чистюхин также заявил, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов.

Ранее в России представили концепцию банкинга будущего.