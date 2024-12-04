МИД КНР отказался комментировать ситуацию в Южной Корее

Китай воздерживается от комментариев по вопросам внутренней политики Южной Кореи, выразив надежду, что местные власти обеспечат безопасность китайских граждан и учреждений. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующую ситуацию. Китай не комментирует внутренние дела Южной Кореи», — отметил дипломат на сайте китайского МИД.

Он также подчеркнул, что «Южная Корея должна предпринять эффективные шаги для обеспечения защиты безопасности китайских граждан и учреждений на своей территории».

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Он связал данный шаг с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты допустили, что глава государства мог принять соответствующее решение из-за попыток провести против него процедуру импичмента.

Впоследствии в центре Сеула произошли столкновения недовольных граждан с сотрудниками силовых структур. На этом фоне парламент республики провел заседание, проголосовав за отмену военного положения. Юн Сок Ёль сообщил, что планирует отозвать указ о введении особого режима на предстоящем заседании кабинета министров.

Ранее кореевед Ланьков предположил, что Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее.