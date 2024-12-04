Суд оштрафовал основательницу сети кафе «Андерсон»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал предпринимательницу виновной в нарушении закона о порядке деятельности иноагента. Татуловой назначили административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

Татулову внесли в реестр иноагентов РФ 5 апреля. Вместе с ней иноагентами признали писателя Михаила Веллера (признан в РФ иностранным агентом), а также Российское социалистическое движение» (РСД (признано в РФ иностранным агентом)), «Институт нейрокогнитивных исследований» (признан в РФ иностранным агентом) и компанию «Большая семерка».

30 августа Замоскворецкий суд Москвы отклонил требование основательницы сети кафе признать решение о внесении ее в реестр иноагентов незаконным.

10 октября стало известно, что Татулову признали иностранным агентом за посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях, а также за оказание информационной помощи другим иноагентам.

Ранее Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) обвинили в нарушении деятельности иноагента.