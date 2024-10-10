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Стало известно, почему основательницу сети кафе «Андерсон» признали иноагентом

Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову признали иноагентом за критику СВО

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову признали иностранным агентом за посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях, а также за оказание информационной помощи другим иноагентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что Татулова размещала в своих социальных сетях ссылки на публикации иностранных агентов. Также основательница сети кафе публиковала посты с критикой действий властей РФ.

Татулову внесли в реестр иностранных агентов 5 апреля. Вместе с ней иноагентами были признаны писатель Михаил Веллер (признан в РФ иностранным агентом), «Российское социалистическое движение» (признано в РФ иностранным агентом), «Институт нейрокогнитивных исследований» (признан в РФ иностранным агентом) и компания «Большая семерка».

30 августа Замоскворецкий суд Москвы отклонил требование основательницы сети кафе «Андерсон» признать решение о внесении ее в реестр иноагентов незаконным.

Ранее Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах.

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