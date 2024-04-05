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Михаила Веллера признали иноагентом

Минюст России внес писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов

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РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Минюста, Веллер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, а также призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Кроме того, он принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Также в список иноагентов внесены основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, «Российское социалистическое движение» (РСД), «Институт нейрокогнитивных исследований» и компания «Большая семерка».

В начале марта Минюст России признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом), режиссера Илью Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего депутата пермской гордумы Сергея Медведева (признан в РФ иностранным агентом).

До этого Минюст внес в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и интернет-издание «Холод».

Ранее Михаил Веллер пожелал Украине удачи в контрнаступлении.

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