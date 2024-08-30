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Суд оставил основательницу сети кафе «Андерсон» в списке иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал Татуловой в исключении из реестра иноагентов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы отклонил требование основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой (признана в РФ иностранным агентом) признать решение о внесении ее в реестр иноагентов незаконным. Информация об этом опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Отказано в удовлетворении», — говорится в картотеке.

Анастасия Татулова была внесена в реестр иноагентов РФ 5 апреля. Вместе с ней иноагентами были признаны писатель Михаил Веллер (признан в РФ иностранным агентом), а также Российское социалистическое движение» (РСД (признано в РФ иностранным агентом)), «Институт нейрокогнитивных исследований» (признан в РФ иностранным агентом) и компания «Большая семерка».

В ноябре 2023 года журналистка РБК Анна Захарова сообщила, что получила угрозы от основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой из-за непонравившихся формулировок в статье. Главный редактор Объединенной редакции РБК Петр Канаев объяснил «Газете.Ru», что в разговоре с журналисткой Татулова использовала «унизительные и угрожающие» выражения, несмотря на то, что некорректная, по ее мнению, формулировка была изменена.

Ранее адвокат назвала причину, по которой лидер группы «Ногу свело» останется иноагентом.

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