Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина осудили на 11 лет колонии за финансирование террористов

УФСБ: житель Ингушетии получил 11 лет колонии за перевод ИГ 14 млн рублей

close
Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Ингушетии, который перевел 14 млн рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности в соответствии со статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Канал финансирования терроризма был пресечен сотрудниками погрануправления ФСБ. В Малгобеке осужденный занимался сбором материальной помощи боевикам ИГ.

В конце ноября Следственный комитет России сообщил, что в городе Кенель Самарской области задержали местного жителя, который обвиняется в содействии террористической организации.

4 декабря стало известно, что московский суд арестовал мужчину, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс».

Ранее в Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии на ж/д.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами