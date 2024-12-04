Россиянина осудили на 11 лет колонии за финансирование террористов

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Ингушетии, который перевел 14 млн рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности в соответствии со статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Канал финансирования терроризма был пресечен сотрудниками погрануправления ФСБ. В Малгобеке осужденный занимался сбором материальной помощи боевикам ИГ.

В конце ноября Следственный комитет России сообщил, что в городе Кенель Самарской области задержали местного жителя, который обвиняется в содействии террористической организации.

4 декабря стало известно, что московский суд арестовал мужчину, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс».

Ранее в Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии на ж/д.