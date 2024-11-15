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В Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии на ж/д

СК: подросток в Кировской области пытался совершить диверсию на ж/д для Украины

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье «Покушение на диверсию» на 16-летнего подростка, которого подозревают в попытке поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

По версии следствия, юноша действовал по заданию спецслужб Украины, а со своим куратором связывался в одном из мессенджеров. Его задержали на месте несостоявшегося преступления вместе с компонентами для изготовления зажигательных устройств.

В результате случившегося никто не пострадал, а железнодорожная инфраструктура осталась цела. Подростка заключили под стражу.

12 ноября сообщалось о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который, по версии силовиков, пытался устроить теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. По данным российских спецслужб, задержанный севастополец с сентября 2023 года находился на связи со Службой безопасности Украины (СБУ), которая в итоге поручила мужчине нарушить железнодорожное движение в Крыму.

Ранее ФСБ раскрыла подробности дела о несостоявшемся теракте в Нижнем Тагиле.

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