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В Москве мужчину, продававшего орехи и фрукты, обвинили в содействии терроризму

В Москве суд арестовал продавца фруктов по обвинению в содействии терроризму

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Shutterstock

Московский суд арестовал мужчину, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По информации агентства, работника фирмы, занимающейся торговлей орехами и фруктами, обвиняют в содействии террористической деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 января 2025 года.

Отмечается, что по статье о вовлечении людей в террористическую деятельность обвиняемому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Дело в отношении мужчины возбудили 28 ноября. Следствие посчитало, что он может скрыться от правоохранителей и оказать давление на свидетелей, находясь на свободе.

До этого Госсовет Татарстана внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому российских школьников могут начать тестировать на предмет склонности к экстремистским и террористическим действиям.

Ранее в Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии на ж/д.

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