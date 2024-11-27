Жителя Самарской области обвинили в спонсировании терроризма

В городе Кенель Самарской области задержали местного жителя, который обвиняется в содействии террористической организации. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый с принадлежащей ему банковской карты неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета функционеров международной террористической организации <...> При этом мужчина осознавал, что переведенные им денежные средства будут направлены на обеспечение незаконной деятельности организации», — сообщили в Следственном комитете.

Суд отправил мужчину в СИЗО.

До этого следователи из Луганска завершили сбор материалов по уголовному делу 27-летней украинки, обвиняемой в финансировании националистических объединений «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Дело было возбуждено по статьям о финансировании терроризма и спонсировании экстремистской деятельности. Сотрудники ведомства уже направили материалы дела в суд.

Ранее в РФ заочно осудили украинца за вербовку россиянина в «Азов».