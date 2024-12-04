В России рассказали о продукте, который позволит есть сладкое и не толстеть

Созданный в России сладкий белок браззеин позволит есть сладкое без эффекта повышения веса и уровня сахара в крови, по вкусу он максимально приближен к сахару. Об этом kp.ru рассказал директор по инновациям группы компаний «ЭФКО» Ростислав Ковалевский.

По его словам, о первых продажах продукции с браззеином планируют объявить в 2025 году. Прежде всего продаваться будут мороженое, шоколад и напитки, они могут появиться в Москве и других крупных городах России.

«По стоимости будет сопоставимо с традиционными продуктами, изготовленными с применением сахара. Но главное, что их могут спокойно есть больные с диабетом и преддиабетом. Браззеин — это белок, он не вызывает инсулиновой реакции, для организма это все равно, как если бы вы съели кусочек мяса», — сказал Ковалевский.

В пресс-службе «ЭФКО» «Газете.Ru» сообщали, что на Петербургском международном экономическом форуме — 2024 показали первую в России конфету со сладким белком. На вид это традиционная конфета. Внутри нее — инновационный ингредиент, сертифицированный в ЕАЭС в апреле 2024 года, — биотехнологически произведенный сладкий белок.

Ранее врач одобрила планы поднять в России налог на сладкую газировку.