Врач одобрила планы поднять в России налог на сладкую газировку

В России планируют повысить налог на сахаросодержащие газированные напитки с 7 до 10 рублей – по словам диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, эта идея обсуждается в Госдуме. Она одобрила эту инициативу, подчеркнув, что она хорошо повлияет на здоровье россиян и убережет молодежь в возрасте до 35 лет от ожирения и сахарного диабета.

«Я за то, чтобы налог действительно повышали, и чтобы это было одним из инструментов работы по снижению сахарного диабета и ожирения в России», — заявила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если людям просто сказать, что сладкая газировка вредна, они продолжат ее пить. А вот повышение стоимости заставит задуматься, многие начнут экономить и хотя бы снизят ее потребление — это, по мнению Диановой, будет иметь колоссальное значение.

Сегодня врачи научились лечить сахарный диабет, разработали современные препараты, но во всем мире, в том числе среди россиян, продолжает расти заболеваемость сахарным диабетом. А ожирением страдают порядка 40% жителей страны — по числу люди с лишним весом Россия входит в десятку стран-лидеров.

Помимо сахара, в сладкой газировке есть и другой вредный компонент — это фосфорсодержащая ортофосфорная кислота, которая у детей и подростков вымывает кальций, задерживает рост х костей, отметила Дианова. По ее словам, кости злоупотребляющих газировкой детей могут быть не такими плотными, как у других, что с возрастом может перерасти в остеопороз.

«Люди должны понять, что сахаросодержащие напитки нам не нужны в базовой комплектации. Мы же раньше без них жили, и сейчас можем прекрасно без них обходиться», — заключила врач.

Напомним, ученые из Университета Голуэя (Ирландия) в сотрудничестве с Университетом Макмастера в Канаде до этого установили, что активное потребление газированных напитков с сахаром и искусственными подсластителями повышает риска инсульта на 22%, а фруктовых соков — на 37%.

Ранее врач предупредила о развитии смертельно опасных болезней из-за сладкой газировки.